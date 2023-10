Il museo non ha fornito dettagli su quali specifici problemi di sicurezza siano stati sollevati dalla disponibilità della carta che raffigura il personaggio Pokémon Pikachu in posa come nell'Autoritratto di Van Gogh con cappello di feltro grigio

Il Museo Van Gogh di Amsterdam ha smesso di distribuire una carta Pokémon in edizione limitata per motivi di sicurezza. Si tratta della carta Pikachu con Cappello di Feltro Grigio, disponibile nella mostra sui legami di Vincent Van Gogh con l'arte e la cultura giapponese. La notizia viene diffusa dalla Bbc news . I video pubblicati sui social media mostravano i visitatori che affollavano i negozi del museo alla ricerca dei prodotti Pokémon. Il museo ha affermato che si è creata una “situazione indesiderabile”.

La scelta di rimuovere la tessera che raffigura il personaggio Pokémon Pikachu in posa come nell'Autoritratto di Van Gogh con cappello di feltro grigio, è dipesa dalle azioni di "un piccolo gruppo di individui”, specifica in una nota la direzione. Il museo Van Gogh aggiunge che è stata presa pensando alla sicurezza e all'incolumità del personale. Una decisione che si spera possa consentire ai visitatori di esplorare le mostre in "modo sicuro e divertente" .

La carta

Le carte in edizione limitata di Pikachu con Cappello di Feltro Grigio erano in vendita nel negozio del museo dal giorno del lancio della mostra, il 28 settembre 2023 e sono andate immediatamente esaurite, spingendo The Pokémon Company International a scusarsi con i fan il giorno dopo. Il Museo Van Gogh ha affermato che la carta sarà ancora disponibile nel Regno Unito, Stati Uniti e Canada per l'acquisto online. Hanno aggiunto che la tessera sarà disponibile nei negozi olandesi selezionati dall'inizio del prossimo anno, ma non tramite il Museo Van Gogh.