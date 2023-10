Usa, impiegato di GameStop spara e uccide un uomo che rubava Pokemon

Un dipendente di “GameStop” uccide a colpi di pistola un uomo in fuga dopo aver rubato carte Pokemon nel negozio di videogiochi. E’ accaduto in Florida. L’assassino è accusato di omicidio colposo, riferisce Abc news.

I fatti

Derrick Guerrero, 33 anni, stava lavorando nel negozio di videogiochi in un centro commerciale alla periferia di Fort Lauderdale martedì sera quando un uomo ha afferrato cinque scatole di carte collezionabili "ultra-premium" di Pokemon Scarlet & Violet ed è corso verso la porta, ha detto la polizia di Pembroke Pines. Le carte vengono vendute a 120 dollari a scatola. Il ladro non ha fatto in tempo ad uscire dal negozio che è stato raggiunto da diversi colpi di pistola che sono stati fatali. A sparare è stato Guerrero, un ex detenuto nella prigione della contea di Broward, libero su cauzione. Lo store GameStop non commenta l'accaduto.