Cane abbaia allo zoo di Saint Louis e elefantina muore improvvisamente

Rani, giovane elefante asiatico ospite del Saint Louis Zoo, è morta all'improvviso nell'omonima città nel Missouri, forse per lo spavento causatole dai latrati di un cagnetto. È stato lo zoo stesso a dare la notizia dell'improvvisa perdita, avvenuta intorno alle 4 del pomerggio di venerdì 13 ottobre.

Cosa è successo

Alle 15:39 di venerdì 13 ottobre, un cagnolino di piccola taglia e senza padrone è entrato nello zoo ed è corso vicino alla stalla degli elefanti. Il personale dello zoo ha velocemente fermato l'animale e lo ha portato al sicuro. La presenza del cane ha però fatto agitare l'elefantina Rani, nonostante non lo abbia visto ma solo sentito abbiare. Il team dello zoo ha prontamente spostare l'elefante all'interno, lontano dai rumori. Ma Rani ha iniziato a barrire e a muoversi nervosamente prima di cadere. Le squadre di cura degli elefanti e di salute degli animali dello zoo hanno immediatamente prestato cure di emergenza, ma non sono riuscite a rianimarla. I primi risultati dell'autopsia sull'animale hanno rivelato alcune alterazioni preesistenti nel suo cuore, ma sono in corso ulteriori analisi.