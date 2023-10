Nonna babysitter fa causa a figlia e genero: non mi hanno pagata

E' accaduto in Cina, l’anziana ha ricevuto dal tribunale un congruo risarcimento per il suo lavoro svolto ascolta articolo

La nonna ha fatto la babysitter al nipotino per 5 anni, ma non è stata pagata per il lavoro svolto. Così l’anziana ha deciso fare causa alla figlia e al genero e il tribunale le ha dato ragione. ​E’ accaduto in Cina. La famiglia Sichuan è la protagonista di questa storia, raccontata dal Corriere della Sera, che evidenzia una situazione molto diffusa nel Paese.

La storia La signora Duan ha fatto causa alla figlia, la signora Hu, e al genero, il signor Zhu, che si stanno oltretutto separando, chiedendo di essere pagata per aver accudito il nipotino. L'anziana ha cresciuto da sola il bambino a Guangan mentre i genitori lavoravano nella vicina città di Chengdu. La figlia e il genero le hanno dato circa 8 mila euro per il mantenimento del piccolo, ma la donna voleva essere retribuita anche per l'assistenza. Così ha fatto loro causa chiedendo 25mila euro per il lavoro svolto. Il tribunale le ha ricoosciuto un importo di 10mila euro.