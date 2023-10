Terremoto in Marocco, epicentro a Casablanca: scossa di magnitudo 4.1

Il sisma avvertito anche a Marrakech, ma non si registrano feriti o danni a cose

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata avvertita in numerose province del Marocco intorno alle 19.30 ora locale (le 20.30 in Italia). La notizia si è subito diffusa sui social, ma la conferma dei sismologi è arrivata alcune ore dopo. Secondo i siti di monitoraggio sismico il terremoto di magnitudo 4.1 ha avuto epicentro nella provincia di Casablanca, ma è stato avvertito anche a Marrakech e Taroudant. Non si registrano danni né feriti. L'epicentro sarebbe stato localizzato a 93 km di profondità.