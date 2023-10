Francia, rientrata la ricercatrice Adelkhah arrestata in Iran nel 2019

La donna fu arrestata per "violazione della sicurezza nazionale" e poi liberata lo scorso febbraio ma senza permesso di lasciare il territorio iraniano

La ricercatrice franco-iraniana Fariba Adelkhah, arrestata in Iran nel 2019 per "violazione della sicurezza nazionale", poi liberata lo scorso febbraio ma senza permesso di lasciare il territorio iraniano, è rientrata ieri in Francia: lo ha annunciato oggi l'Istituto di studi politici di Parigi.