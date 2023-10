LinkedIn, 700 dipendenti licenziati dal social network

Economia

La piattaforma fornisce una panoramica dei trend che stanno rimodellando il mercato del lavoro e stila la lista delle professioni in più rapida crescita nel nostro Paese: quelle, cioè, la cui domanda è cresciuta più velocemente negli ultimi cinque anni, in un lasso di tempo che va da gennaio 2018 a luglio 2022. Al primo posto troviamo l’addetto allo sviluppo commerciale, all’ultimo lo specialista amministrativo delle risorse umane. Ecco gli altri lavori

