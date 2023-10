Kate Middleton, a Bucklebury le locandine contro i genitori

Nel Berkshire e più precisamente nel quartiere di Bucklebury, sono comparsi dei manifesti contro Carole e Michael Middleton, ovvero mamma e papà della principessa Kate. Stando a quanto dichiarano fonti vicine alla famiglia, ad appendere le locandine sarebbero stati i fornitori, che sono senza stipendio da qualche mese, a causa della chiusura dell’azienda Party Pieces di proprietà dei Middleton, fondata alla fine degli anni '80, e ceduta recentemente. I Middleton, infatti, dato che nel periodo della pandemia, le feste erano vietate sono stati costretti a cedere la loro azienda perché non riuscivano più a portarla avanti.

La reazione dei residenti

Kate nelle varie interviste ha più volte dichiarato di dovere tutto ai suoi genitori che hanno permesso a lei e ai suoi fratelli, James e Pippa di studiare e frequentare le università migliori dell'Inghilterra. Tutto questo, grazie ai risparmi di una vita derivati dalla Party Pieces. Come riportano fonti vicine alla famiglia Carole e Michael sarebbero stati presi di mira per alcuni mancati pagamenti. I residenti hanno espresso il loro disgusto per la campagna d’odio, descrivendola come ingiusta e offensiva.