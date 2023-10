Guerra, chi sono i capi di Hamas all’estero e ricercati da Israele

Sono diversi i nomi nel mirino dell’intelligence israeliana: se coloro che vivono in Qatar, come Haniyeh, sono quasi irraggiungibili, lo stesso non si può dire per coloro che si trovano a Gaza, in Cisgiordania o nel vicino Libano, come Saleh al-Arouri, numero 2 dell’organizzazione terroristica e figura di spicco a livello internazionale. Tanti però, come Ali Qadi, Murad abu Murad e Adnan Asfur, sono stati già uccisi o catturati