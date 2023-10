"Stiamo lavorando intensamente con il nostro Consolato a Gerusalemme e con la nostra Ambasciata al Cairo per far uscire da Gaza i nostri connazionali. La priorità della tutela della sicurezza degli italiani sta andando in porto", ha sottolineato il nostro ministro degli Esteri

"Stiamo cercando di far uscire attraverso il Passo di Rafah, quello che collega la Striscia di Gaza all'Egitto, un gruppo di italiani che erano andati nella Striscia di Gaza". Lo ha dichiarato a Rtl il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, precisando che in questo gruppo "dovrebbero esserci una dozzina" di persone, "alcuni sono italo-palestinesi". Quindi, ha aggiunto, "stiamo lavorando e cerchiamo di farli uscire appena ci sarà un accordo tra israeliani e egiziani per fare uscire gli stranieri dalla Striscia di Gaza. Stiamo lavorando intensamente con il nostro Consolato a Gerusalemme, con la nostra Ambasciata al Cairo per far uscire da Gaza questi nostri connazionali. La priorità della tutela della sicurezza degli italiani sta andando in porto", ha sottolineato il ministro (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Tajani ha, poi, ricordato che domani il re di Giordania sarà in Italia nell'ambito del dialogo messo in campo, a livello internazionale, sulla crisi in Medio Oriente.