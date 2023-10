Trovato morto Alvaro Prieto, calciatore spagnolo sparito da giovedì

Il calcio spagnolo è sotto choc. È stato ritrovato senza vita il corpo di Alvaro Prieto, giocatore delle giovanili del Cordoba di cui si erano perse le tracce da giovedì. Il 18enne si era recato mercoledì a Siviglia per partecipare a una festa con degli amici. Sarebbe dovuto rientrare a Cordoba nella giornata di giovedì ma da allora non si sono più avute sue notizie. Tanti gli appelli sui social, anche da parte del club. Nella giornata di lunedì la tragica scoperta: il suo corpo è stato ritrovato tra due treni nella stazione Santa Justa di Siviglia. Tra le ipotesi che si fanno largo in queste ore quella dell’investimento da parte di un convoglio.