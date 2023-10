Iran, uccisi in casa il regista Dariush Mehrjui e la moglie

Il capo della polizia di Alborz, Hamid Hadavand, ha dichiarato che dalle prove raccolte finora l'omicidio è avvenuto a opera di persone non identificate, con ferite da coltello al collo e in altre parti del corpo

Indagini sull'omicidio

La polizia è stata allertata dalla figlia di Mehrjui dopo che quest'ultima ha trovato i corpi. Il capo della polizia di Alborz, Hamid Hadavand, ha dichiarato che dalle prove raccolte finora l'omicidio è avvenuto a opera di persone non identificate, con ferite da coltello al collo e in altre parti del corpo. Prima dell'incidente Mohammadifar aveva scritto sui social media che la coppia era stata minacciata con un coltello da un individuo non iraniano, presumibilmente un cittadino afghano.