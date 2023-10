Guerra Hamas-Israele, Netanyahu: “È solo l’inizio, sradicheremo Hamas”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato alla nazione della guerra tra Hamas e Israele. “I nostri nemici hanno appena iniziato a pagare il prezzo e non sanno quello che avverrà, questo è solo l’inizio. Stiamo ricevendo grande sostegno internazionale. Continueremo a portare avanti questa guerra per sradicare Hamas e raggiungere la vittoria. Ci vorrà del tempo, ma arriveremo alla fine di questa guerra più forti che mai”, ha detto Netanyahu ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA - LO SPECIALE ).

Nel suo discorso, Netanyahu ha ricordato lo scorso 7 ottobre, quando Hamas ha attaccato Israele da Gaza. "Quel sabato maledetto resterà scolpito nella storia di Israele. Non lo dimenticheremo", ha detto il premier israeliano. E ha aggiunto: "Stiamo colpendo i nostri nemici con una forza senza precedenti. I nostri nemici hanno iniziato a pagare il prezzo, non sanno cosa avverrà, è solo l'inizio. Distruggeremo e sradicheremo Hamas, arriveremo alla vittoria". Netanyahu ha ricordato di aver parlato con il presidente Usa Joe Biden e con altri leader mondiali, che - ha aggiunto - hanno mostrato ampio sostegno a Israele. "Usciremo da questa guerra più forti", ha assicurato il premier israeliano.

“Questo è solo l’inizio”

Parlando alla nazione per pochi minuti, Netanyahu ha ribadito: “Abbiamo colpito duramente Hamas, ma questo è solo l'inizio”. “Oggi tutti sanno che stiamo combattendo per la patria e stiamo combattendo come leoni”, ha aggiunto. Il Times of Israel ha sottolineato che si tratta del primo discorso pubblico del premier durante lo shabbat, il sabato ebraico del riposo che inizia con il tramonto del venerdì. "Non dimenticheremo mai" l'assalto di Hamas, ha detto ancora Netanyahu. Ha poi riferito di aver parlato con le famiglie delle vittime.