Era arrivata in ospedale per dimostrare vicinanza e conforto da parte del governo ai pazienti e le loro famiglie, ma la ministra della Protezione Ambientale, Idit Silman, si è dovuta allontanare dall’ospedale di Assaf Harofeh, a 15 chilometri a sud est da Tel Aviv, perché contestata da alcuni cittadini israeliani presenti lì per i loro cari. A postare il video su X - che rende bene l'idea del clima estremamente teso che si respira in Isreale - è Meir Marciano, inviato sul posto per l’emittente israeliana Canale 13 (GLI AGGIORNAMENTI LIVE).