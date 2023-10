Iran: il mondo islamico si unisca contro Israele

"Oggi tutti i Paesi islamici e arabi, come anche le popolazioni che vogliono la libertà nel mondo, devono trovare un accordo e raggiungere una cooperazione in un percorso per fermare i crimini del regime sionista contro la nazione palestinese oppressa". Lo ha detto il presidente dell'Iran Ebrahim Raisi durante una telefonata con l'omologo siriano Bashar al-Assad, come riporta Mehr, in merito alla crisi in Medioriente tra Israele e Hamas (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE)