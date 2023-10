La notizia della scomparsa è stata data dalla Atlantic Philanthropies, un gruppo di fondazioni che Feeney aveva creato all'inizio degli anni Ottanta. Ha donato più di 8 miliardi di dollari a cause educative, sanitarie, scientifiche e sociali. Feeney ha tenuto per sé due milioni di dollari per i cinque figli

È morto a 92 anni Chuck Feeney, il pioniere dei duty free che nel corso della sua vita aveva segretamente donato in beneficenza quasi tutta la sua fortuna. Viveva a San Francisco in un modesto appartamento in affitto. Ha dato l'annuncio della scomparsa la Atlantic Philanthropies, un gruppo di fondazioni che Feeney aveva creato all'inizio degli anni Ottanta.

Chi era Chuck Feeney

Chuck Feeney era nato in New Jersey nel 1931 da una modesta famiglia di origini irlandesi. Ha lavorato come operatore radio della U.S. Air Force durante la guerra di Corea e ha iniziato la sua carriera vendendo liquori duty-free ai militari americani. In seguito si è laureato alla Cornell University di New York, a cui si era iscritto grazie a un fondo creato per permettere di studiare a chi era stato nell’esercito. Feeney era poi tornato a dedicarsi alle vendite duty-free insieme a Robert Warren Miller, un ex compagno di studi. Nel 1960 Miller e Feeney fondarono il Duty Free Shoppers, che si rivelò essere un'azienda di grande successo. Senza dire nulla al suo socio, nel 1984 Feeney decise di donare gran parte dei guadagni ad Atlantic Philanthropies, che aveva creato due anni prima.