Usa, Trump disponibile a diventare speaker della Camera dopo McCarthy

Si è aperta la guerra interna al Partito repubblicano per scegliere il successore di Kevin McCarthy e, in questo scenario, è sceso in campo lo stesso Donald Trump. L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato a Fox News che accetterebbe di essere presidente della Camera bassa per un tempo limitato per "unificare" il partito. "Mi hanno chiesto se lo accetterei per un breve periodo per il partito, fino a quando non raggiungeranno una conclusione. Lo farò se necessario, se non saranno in grado di prendere una decisione", ha detto Trump, rendendosi quindi disponibile a ricoprire il ruolo per un massimo di novanta giorni. Lo Speaker della Camera è il terzo in linea di potere, dopo il presidente degli Stati Uniti e il vicepresidente. Le parole del Tycoon arrivano mentre i repubblicani, che controllano la Camera dei Rappresentanti con una maggioranza risicata, cercano di eleggere il successore di Kevin McCarthy, che martedì è diventato il primo leader di quell'organismo ad essere caduto a seguito di una mozione contro di lui.