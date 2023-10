New York, un topo si "imbuca" a un matrimonio e viaggia in auto

L'animale si è nascosto nel cofano della macchina per tre ore. La presenza dell'ospite inatteso ha suscitando grande sorpresa nel guidatore e negli invitati alla cerimonia

Kevin Coop, residente a Brooklyn, ha involontariamente portato con sé un topo a un matrimonio. L’uomo stava viaggiando verso il nord di New York per raggiungere il luogo della cerimonia quando con sua sorpresa è comparso l'animale. Il topo, dopo essersi nascosto per ore nel cofano, è uscito allo scoperto sorprendendo il guidatore. Una volta parcheggiata l’auto, Coop ha sconvolto gli invitati con l'ospite inatteso, che però è rimasto nascosto nel cofano.