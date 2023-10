Taiwan, un morto, numerosi feriti e molti danni per tifone Koinu

Le piogge più abbondanti sono cadute nelle zone montuose e scarsamente popolate della contea di Pingtung, nel sud, e nelle contee della costa orientale di Taitung e Hualien, ma il tifone ha colpito anche la principale città portuale meridionale di Kaohsiung. Un centinaio i voli cancellati, scuole chiuse per precazione in alcune contee

Un morto, oltre 300 feriti e molti danni a Taiwan per il passaggio del tifone Koinu. Koinu, che significa "cucciolo" in giapponese, si è abbattuto sulla penisola Hengchun di Taiwan come tifone di categoria quattro – che indica venti fino a 252 km/h – per poi indebolirsi quando ha attraversato lo stretto di Taiwan e si è diretto verso la provincia cinese del Guangdong. L’isola delle Orchidee adiacente a Taiwan ha registrato venti record causati, con “raffiche di vento fino 95,2 metri al secondo (342,72 chilometri all'ora, ndr), secondo quanto hanno riferito i meteorologi.

Una vittima nella città di Taichung

Le piogge più abbondanti sono cadute nelle zone montuose e scarsamente popolate della contea di Pingtung, nel sud, e nelle contee della costa orientale di Taitung e Hualien, ma il tifone ha colpito anche la principale città portuale meridionale di Kaohsiung. I vigili del fuoco di Taiwan hanno segnalato la morte di una persona colpita da vetri volanti nella città centrale di Taichung, e 304 feriti in tutta l'isola, oltre ad alcuni danni a edifici e alberi abbattuti.