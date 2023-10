India, inondazioni nel Sikkim: almeno 10 morti e 82 dispersi

Mondo

La tempesta nella Grande Mela ha lasciato il posto ad una lieve pioggia ma l’allerta resta alta. La governatrice dello Stato ha esortato i newyorkesi a non lasciarsi ingannare dalla tregua e a continuare ad essere prudenti. Ancora in vigore lo stato di emergenza. Caos per i trasporti pubblici in tilt. Polemiche sul sindaco Adams