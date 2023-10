Il report dell'intelligence di Londra, entrato in possesso del Daily Mail, ricostruisce la dinamica del presunto incidente avvenuto a fine agosto. Il sommergibile sarebbe rimasto vittima di una trappola cinese anti-Usa. Timori per la possibile dispersione di materiale radioattivo

È mistero sulla sorte di un gruppo di marinai cinesi che, secondo l'intelligence inglese, sarebbero morti all'interno di un sottomarino nucleare di Pechino sul finire del mese di agosto. La notizia è stata riportata in esclusiva dal Daily Mail e seccamente smentita dalla Cina, ma ha finito col fare comunque il giro del mondo, destando apprensione in Asia e non solo.

I rischi legati alla possibile perdita di materiali radioattivi

Tra dubbi, analisi e rapporti di stampa, la vicenda del sottomarino è una "brutta notizia" per l'Indo-Pacifico, scrive oggi The EurAsian Times, sottolineando come i sottomarini nucleari siano "vulnerabili" in caso di incidente sott'acqua che provochi una perdita e come nella storia siano diverse le ragioni di incidenti che vedono coinvolti sottomarini a propulsione nucleare, anche se molti sono legati a reattori nucleari con tanto di perdita radioattiva. La Cina, sostiene oggi la stampa di Nuova Delhi, ha smentito le notizie del presunto affondamento, ma se l'incidente fosse davvero avvenuto c'è il problema della "perdita" che può avere "conseguenze gravi, compresa la contaminazione delle acque", sottolinea un esperto indiano. E un cedimento strutturale dei reattori potrebbe provocare "un rilascio di prodotti di fissione altamente radioattivi" e comportare un "rischio significativo per la vita di chi si trova nei paraggi" oltre al "pericolo su più ampio raggio per la sicurezza pubblica delle persone".