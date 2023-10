Vaticano, Papa Francesco ha aperto il Sinodo: presenti donne e laici

Nell’omelia della messa officiata stamattina, il Santo Padre si è rivolto a tutti i vescovi e ai cardinali presenti: “Il Sinodo non è un raduno politico e non è un Parlamento. In questo complesso periodo di sfide la Chiesa deve essere ospitale e non avere le porte chiuse, come una dogana che si arma contro il mondo e guarda all’indietro”. Presenti alla Messa oltre 25 mila persone

Si è aperto questa mattina il Sinodo dei Vescovi in Vaticano, con una messa d’apertura officiata da Papa Francesco a cui hanno partecipato anche i nuovi cardinali, creati nel Concistoro di sabato scorso , e oltre 25 mila persone, secondo i dati della Sala stampa della Santa Sede. Presenti alla messa i 464 partecipanti al Sinodo, di cui 365 membri e 54 donne per la prima volta con diritto di voto. Presenti anche i 20 delegati delle Chiese orientali e i due vescovi cinesi di nomina papale. "Cari fratelli cardinali, confratelli vescovi, sorelle e fratelli, siamo all'apertura dell'Assemblea sinodale. E non ci serve uno sguardo immanente, fatto di strategie umane, calcoli politici o battaglie ideologiche. Non siamo qui per portare avanti una riunione parlamentare o un piano di riforme. Il Sinodo non è un raduno politico, non è un parlamento, ma una convocazione nello Spirito. Siamo qui per camminare insieme con lo sguardo di Gesù, che benedice il Padre e accoglie quanti sono affaticati e oppressi”, ha dichiarato il Santo Padre nell’omelia della messa. Presente anche un riferimento a San Francesco, celebrato proprio il 4 ottobre. “Com'è difficile questa spoliazione, interiore ed anche esteriore, di tutti, soprattutto dell'istituzione. Il Sinodo serve a ricordarci questo: la nostra Madre Chiesa ha sempre bisogno di purificazione, di essere riparata”, ha dichiarato il Pontefice.

La Chiesa luogo ospitale

Papa Francesco ha poi continuato nella sua omelia sostenendo come “lo sguardo accogliente di Gesù invita anche noi ad essere una Chiesa ospitale. Non con le porte chiuse”. Per questo, sottolinea il Santo Padre, “in un tempo complesso come il nostro, emergono sfide culturali e pastorali nuove, che richiedono un atteggiamento interiore cordiale e gentile, per poterci confrontare senza paura”. “Nel dialogo sinodale, in questa bella ‘marcia nello Spirito Santo’ che compiamo insieme come Popolo di Dio – ha proseguito -, possiamo crescere nell’unità e nell’amicizia con il Signore per guardare alle sfide di oggi con il suo sguardo; per diventare, usando una bella espressione di San Paolo VI, una Chiesa che ‘si fa colloquio’”. Per questo, secondo il Pontefice, la “Chiesa deve essere ‘dal giogo dolce’, che non impone pesi e che a tutti ripete: ‘Venite, affaticati e oppressi, venite, voi che avete smarrito la via o vi sentite lontani, venite, voi che avete chiuso le porte alla speranza: la Chiesa è qui per voi! La Chiesa delle porte aperte a tutti, tutti, tutti’”.