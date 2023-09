Vaticano, Papa Francesco nomina 21 cardinali nel Concistoro

In Piazza San Pietro il Pontefice presiede la cerimonia per la creazione dei nuovi cardinali, provenienti da tutto il mondo, dalla Polonia a Hong Kong, dal Sud Sudan alla Terra Santa. Cambia la geografia del futuro conclave, meno peso per l'Italia

Papa Francesco , nel Concistoro che si celebra in Piazza San Pietro, crea 21 nuovi cardinali. Provengono da ogni parte del mondo, dalla Polonia alla Spagna, dalla Malesia a Hong Kong, fino al Sud Sudan e la Terra Santa. Per quelli che una volta venivano chiamati i “principi” della Chiesa, l’accoglienza è una festa. Il Palazzo apostolico apre le porte ad amici, parenti, giornalisti. Nel pomeriggio, invece, è in programma una veglia di preghiera presieduta dal Papa, per l'imminente Sinodo.

Dei 21 nuovi porporati, 18 sono con diritto di voto in un futuro Conclave: Robert Francis Prevost, agostiniano, prefetto del dicastero per i Vescovi; Claudio Gugerotti, prefetto del dicastero per le Chiese orientali; Victor Manuel Fernandez, prefetto del dicastero per la Dottrina della Fede; Emil Paul Tscherrig, nunzio apostolico in Italia; Christophe Louis Yves Georges Pierre, nunzio apostolico negli Stati Uniti; Pierbattista Pizzaballa, francescano, patriarca latino di Gerusalemme; Stephen Brislin, arcivescovo di Città del Capo; Angel Sixto Rossi, gesuita, Arcivescovo di Cordoba (Argentina); Luis José Rueda Aparicio, arcivescovo di Bogotá; Grzegorz Rys, arcivescovo di Lodz (Polonia); Stephen Ameyu Martin Mulla, arcivescovo di Juba (Sud Sudan); José Cobo Cano, arcivescovo di Madrid; Protase Rugambwa, arcivescovo coadiutore di Tabora (Tanzania); Sebastian Francis, Vescovo di Penang (Malaysia); Stephen Chow Sau-yan, gesuita, Vescovo di Hong Kong; François-Xavier Bustillo, francescano conventuale, vescovo di Ajaccio; Americo Manuel Alves Aguiar, attuale ausiliare di Lisbona e vescovo eletto di Setubal; Angel Fernandez Artime, rettor maggiore dei Salesiani. Ad essi si aggiungono tre ultra-ottantenni: Agostino Marchetto, già nunzio apostolico e segretario emerito del Pontificio consiglio per i migranti e gli itineranti; Diego Rafael Padron Sanchez, arcivescovo emerito di Cumaná (Venezuela); Luis Pascual Dri, cappuccino, confessore nel Santuario di Nostra Signora di Pompei, Buenos Aires. Le nazioni di provenienza dei 21 nuovi cardinali sono di almeno quattro continenti: Italia (3), Stati Uniti, Argentina (3), Colombia, Venezuela, Svizzera, Francia (2), Polonia, Portogallo, Spagna (2), Sudafrica, Sud Sudan (che avrà il suo primo cardinale), Tanzania, Malaysia, Hong Kong-Cina.

La notizia ricevuta a luglio

Quasi tutti i nuovi cardinali dicono di avere ricevuto la notizia della nomina, lo scorso 9 luglio, con sorpresa. Monsignor Grzegorz Wojciech Ryś, arcivescovo metropolita di Łódź (Polonia) ai giornalisti che gli hanno chiesto se si aspettava questa chiamata dal Papa ha risposto: "Assolutamente no”. È stata "una assoluta sorpresa" anche per l'argentino mons. Angel Sixto Rossi, arcivescovo di Cordoba. "Gerusalemme è il cuore del mondo e allo stesso tempo periferia: con questa nomina - ha invece sottolineato il Patriarca dei Latini Pierbattista Pizzaballa - avrà più attenzione nel panorama della Chiesa universale e anche nella comunità internazionale". La nomina poteva invece essere attesa dai tre capi dicastero: Robert Francis Prevost, 68 anni, statunitense, prefetto del Dicastero per i vescovi; Claudio Gugerotti, 68 anni, arcivescovo, già nunzio apostolico in Bielorussia, in Ucraina e in Gran Bretagna, dal gennaio scorso Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali; Víctor Manuel Fernandez, 61 anni, argentino, da poco nominato Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede.

Neo cardinale polacco: tedeschi non pensano ad uno scisma

Monsignor Grzegorz Wojciech Ryś, uno dei nuovi cardinali, confida nel Sinodo, che si aprirà la prossima settimana in Vaticano, come momento di dialogo, confronto e preghiera. "Non sono preoccupato", dice ai giornalisti che gli chiedono se possa destare preoccupazione la diversità di posizioni all'interno della Chiesa. E avverte: "Non bisogna pensare solo dal punto di vista europeo, nel Sinodo sarà diverso". Il neo cardinale polacco parla anche delle posizioni dei tedeschi, che chiedono per esempio le benedizioni per le coppie gay, l'accesso al sacerdozio per le donne, il matrimonio per i sacerdoti, rispetto alle quali diversi mesi fa ci fu una presa di posizione, contraria, da parte della Conferenza episcopale polacca. "Questo non è uno scisma - ha detto il vescovo polacco parlando del Cammino sinodale tedesco -, sono diversi punti di vista". I vescovi tedeschi e quelli polacchi "si incontreranno qui e avranno la possibilità di parlare a ascoltarsi l'uno con l'altro".