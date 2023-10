La tempistica dei prossimi passi non è certa e non è ancora chiaro se i democratici verranno in suo aiuto. Erano mesi che il repubblicano di estrema destra minacciava di utilizzare questo strumento procedurale

Gaetz, repubblicano di estrema destra della Florida ha minacciato per mesi di utilizzare questo strumento procedurale – chiamato mozione di sgombero – per cercare di privare McCarthy del suo incarico. Tali minacce si sono intensificate durante il fine settimana dopo che McCarthy ha fatto affidamento sui democratici per fornire i voti necessari per finanziare il governo. Il braccio di ferro all'interno del partito repubblicano tra i conservatori tradizionali e i fedelissimi dell'ex presidente va avanti da tempo, ma stavolta lo scontro è arrivato a coinvolgere i vertici delle istituzioni.

Gli scenari futuri

La tempistica dei prossimi passi non è certa e non è ancora chiaro se i democratici verranno in aiuto di McCarthy. "L'unico modo in cui Kevin McCarthy resterà speaker della Camera alla fine della prossima settimana è se i Democratici lo salveranno", ha dichiarato Gaetz alla Cnn. Biden ha criticato sia McCarthy che gli integralisti per non aver rispettato l'accordo raggiunto mesi fa sulla crisi del debito, che doveva evitare una dannosa battaglia per lo shutdown e per aver eliminato il sostegno all'Ucraina. "Il popolo americano è stanco che Washington non abbia un bilancio, che abbia un deficit annuale di 2.000 miliardi di dollari e un debito di 33.000 miliardi di dollari", ha dichiarato Gaetz ai giornalisti dopo aver presentato la sua mozione.