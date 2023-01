Usa Weekly News, Biden chiede “responsabilità” a Speaker McCarthy

11/18 New York Times

American citizens - Quasi un milione di immigrati sono diventati cittadini americani nell’anno fiscale 2022, il numero più alto in quasi 15 anni e il terzo più alto di sempre. A rivelarlo è un’analisi del Pew Research Center riportata dal New York Times. L’amministrazione Biden ha adottato misure per facilitare il processo di naturalizzazione, come semplificare i moduli e reindirizzare i candidati dalle città i cui uffici per l’immigrazione sono in affanno a quelli che hanno più capacità