Turchia, operazione anti Pkk dopo l'attentato ad Ankara: 67 arresti

In Turchia, le autorità di sicurezza hanno condotto una vasta operazione contro il Pkk, coinvolgendo circa 13.400 agenti in tutto il Paese, ed hanno arrestato 67 individui sospettati di terrorismo. Questa azione è stata scattata in seguito all'attentato suicida avvenuto domenica scorsa ad Ankara. Il Ministero dell'Interno ha dichiarato che dodici sospetti terroristi sono stati presi nelle province di Mersin, Van, Sanliurfa, Mardin e Aydin, mentre altri 55 sono stati trattenuti in operazioni condotte in 16 province diverse.