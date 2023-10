Rogo Murcia, identificati 5 corpi su 13: per gli altri test del Dna

Le lacrime della comunità latinoamericana

"Siamo emigranti, siamo venuti in Spagna per dare un futuro a noi e ai nostri figli. Non doveva finire così. Ora il mondo ci è caduto addosso". Non ha più lacrime Miriam, una signora nicaraguense di 62 anni, trasferita a Murcia 15 anni fa. Quarantotto ore fa l'incendio nelle discoteche le ha portato via tre familiari: due nipoti e una cognata. Accanto a lei, davanti al Palasport che sta ospitando i parenti delle vittime, racconta l'Ansa, pregano a bassa voce tanti altri latinoamericani. La loro è la comunità più colpita dalla strage. "Tutti noi siamo stati tantissime volte alla Fonda, siamo sconvolti", commenta un ragazzo colombiano, con in mano un palloncino bianco e sul braccio un piccolo nastro nero in segno di lutto. Per tutti loro quella discoteca maledetta non era solo un luogo di svago come tanti altri, ma un pezzo della loro vita, della loro identità. "Conoscevamo bene il proprietario - prosegue il ragazzo - è un colombiano come me, come chi lavorava là. Alcuni di loro non ci sono più. Ci hanno accolti dal primo momento che siamo arrivati qui. Per noi quel posto era un po' una seconda casa, come essere nel nostro Paese. Sono qui per sentirci tutti uniti, sentirci fratelli, per aiutare chi ha perso persone care", conclude in lacrime.