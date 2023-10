Spagna, incendio in una discoteca in Murcia: almeno 7 morti

Sette morti e quattro intossicati: è questo il bilancio di un incendio che è scoppiato questa mattina all'alba in una discoteca nel sud della Spagna. Una notte che si è trasformata in tragedia quando intorno alle 6 è divampato un rogo che ha avvolto il Teatre di Murcia. Secondo le prime informazioni date dai soccorritori, non è escluso che il numero dei morti potrebbe aumentare: al momento infatti, come ha confermato anche il sindaco della città, ci sono molte persone disperse tra le quali alcuni componenti di un gruppo di amici che ieri notte stavano festeggiavano un compleanno.