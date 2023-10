Crolla tetto chiesa in Messico, almeno 10 morti e circa 60 feriti

Il cedimento è avvenuto in un edificio religioso a Ciudad Madero, nello stato di Tamaulipas, dove erano riuniti centinaia di fedeli. Sono ancora in corso le operazioni di rimozione dei detriti e la ricerca di sopravvissuti

E' un bilancio che si aggrava di ora in ora quello del crollo del tetto di una chiesa in Messico. Al momento sono almeno 10 le vittime e circa 60 i feriti dopo il crollo in un edificio religioso a Ciudad Madero, nello stato di Tamaulipas. Le operazioni di rimozione dei detriti e la ricerca di sopravvissuti sono ancora in corso.