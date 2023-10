Serbia ritira truppe al confine con Kosovo: non vogliamo guerra

Mondo

Kosovo, cos'è la missione Nato Kfor e qual è il ruolo italiano

Lunedì 29 maggio 11 militari italiani appartenenti agli Alpini sono rimasti feriti in alcuni scontri con manifestanti serbi. Tutti fanno parte della Kfor, la forza militare internazionale di oaceguidata dall’Alleanza atlantica. Arrivata nel giugno 1999, quando il Paese era sotto protettorato Onu, non è più andata via

Sono circa 24 anni che le forze Nato sono stanziate sul territorio del Kosovo. Era il 12 giugno 1999 quando, su mandato dell’Onu, su uno dei territori europei più a rischio per le mai risolte tensioni interne iniziava a operare la Kfor (Kosovo Force), forza militare internazionale guidata dall’Alleanza atlantica con il compito di mantenere pace e ordine nel Paese. Proprio alla Kfor appartenevano gli 11 militari italiani rimasti feriti negli scontri con la minoranza serba in Kosovo del Nord di lunedì 29 maggio (in foto)

Il primo ingresso delle truppe Nato in Kosovo fu motivato dalla grave crisi umanitaria che il territorio stava vivendo verso la fine del secolo scorso, quando tutti i giorni i militari della Repubblica Federale di Jugoslavia si scontravano con l’UCK, l’Esercito di liberazione del Kosovo. Le tensioni alla base di quella crisi erano le stesse che preoccupano ancora oggi: la contrapposizione tra la popolazione di etnia serba e quella di etnia albanese. In foto: autocarri Kfor si dirigono in Kosovo, 12 giugno 1999