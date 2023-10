È morto Khaled Khalifa, lo scrittore siriano anti-Assad

Mondo

Profughi in fuga, famiglie separate, case ridotte in polvere. Le foto che raccontano la guerra in Ucraina colpiscono l'Occidente: da anni in Europa non si consumava un conflitto così violento. Lo schema con cui vengono sferrate le offensive militari è però lo stesso ovunque. Per trovare immagini simili a quelle di oggi non serve andare così indietro nel tempo, e nemmeno così lontano geograficamente. Getty Images ha messo insieme le foto che arrivano in questi giorni dall'Ucraina e quelle scattate in Siria tra il 2013 e il 2017. L'effetto è di déjà vu