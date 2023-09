Ny, leone marino "scappa" dalla sua piscina nello zoo di Central Park

Un curioso fuori programma è stato registrato nelle scorse ore a New York. A causa delle forti piogge che hanno interessato la città, causando disagi e allagamenti, un esemplare femmina di leone marino è riuscito, seppur brevemente, ad uscire dal suo recinto, nello zoo di Central Park. L’animale è riuscito a nuotare fuori dalla piscina allagata che fa parte della sua area all’interno della struttura e a vagare nei dintorni, prima di fare il suo rientro nell'area che condivide con altri due leoni marini. Lo segnala la Cnn e la conferma arriva anche da un comunicato stampa con le parole di Jim Breheny, vicepresidente esecutivo delle strutture che fanno parte della Wildlife Conservation Society’s Zoos and Aquarium.

L’allagamento della struttura

“Una femmina di leone marino dello zoo di Central Park è riuscita a nuotare fuori dalla sua piscina a causa dell'allagamento dell’area circostante causato dalle forti piogge cadute su New York City”, ha spiegato Breheny. “Il personale dello zoo ha monitorato l’animale mentre esplorava la zona prima di ritornare nell'ambiente che gli è familiare e che condivide con altri due leoni marini”, ha precisato ancora. “Il leone marino è rimasto sempre all’interno dello zoo, senza mai violare il perimetro secondario dello stesso”, ha poi concluso. Breheny, tra l’altro, ha anche condiviso un video su X, postato dalla Polizia di New York, secondo cui sono stati rilevati online diversi video di animali fuggiti dallo zoo considerati però “fuorvianti”. “Grazie @NYPDCentralPark per aver contribuito a mettere le cose in chiaro! Dopo aver esplorato brevemente la piazza allagata all'interno dello zoo, il leone marino Sally è tornato nel suo spazio, le acque dell'inondazione si sono ritirate e tutto va bene”, ha scritto.

Lo zoo di Central Park

Lo zoo di Central Park fa parte della più grande rete mondiale di parchi naturali urbani, che comprende anche lo zoo del Bronx, lo zoo del Queens, lo zoo di Prospect Park e l'Acquario di New York. Proprio ieri mattina, la Wildlife Conservation Society ha deciso di chiudere tutte e cinque le strutture a causa del maltempo.