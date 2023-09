Slovacchia al voto, sceglie tra Russia e Ue

Tutta Europa guarda con curiosità a come voteranno oggi i cittadini slovacchi, con un grande interrogativo: il paese rimarrà un alleato fedele delle politiche Ue nei confronti della Russia oppure abbandonerà il fronte anti-Mosca per allinearsi alle posizioni filo putiniane del vicino ungherese Orban? Tutto dipende dal risultato del Partito Socialdemocratico guidato dall’ex Premier Robert Fico. Questi, nonostante appartenga alla famiglia dei socialisti europei, si distingue da essi su due temi centrali in questo periodo. Primo: ha dichiarato di essere totalmente contrario all’invio di armi all’Ucraina e incoraggia la narrativa secondo la quale la guerra in corso sarebbe colpa dell’Occidente. Secondo: ha posizioni fortemente anti migratorie, simili a quelle delle destre sovraniste. Di lui si dice infatti sia un "populista di sinistra" pronto, in caso di vittoria, a schierare il suo paese a fianco dell’Ungheria in tante battaglie contro l’Unione Europea. Ed è per questo che a Bruxelles ci si preoccupa molto dell’esito del voto.