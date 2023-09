Germania, fanno il saluto nazista all'Oktoberfest: fermati 2 italiani

Secondo la polizia di Monaco, i due 24enni hanno fatto il saluto nazista davanti ai presenti mentre si filmavano con i cellulari e venivano acclamati da diversi sconosciuti. I due sono stati denunciati per l'utilizzo di simbologia incostituzionale e, non avendo una residenza nel Paese, sono stati posti in custodia cautelare

Due italiani, 24enni, sono stati fermati e posti in custodia cautelare dopo aver fatto il saluto nazista, nel tardo pomeriggio di ieri, all' Oktoberfest di Monaco . A riportare la notizia sono stati i media locali bavaresi.

Il fermo dopo il saluto nazista

Secondo la polizia di Monaco, i due uomini hanno fatto il saluto nazista al pubblico mentre si trovavano all'altezza della via di fuga ovest dell'Oktoberfest. Nel frattempo gli uomini si filmavano a vicenda con i cellulari e venivano acclamati da diversi sconosciuti. Gli steward dell'Oktoberfest hanno bloccato i due giovani fino all'arrivo della polizia. Gli agenti hanno fermato i due 24enni e avviato una denuncia per l'utilizzo di simbologia incostituzionale. Non avendo una residenza permanente in Germania, i due sono stati posti in custodia cautelare.