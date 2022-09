Oktoberfest, critiche per lo spreco di energia a Monaco di Baviera

Fiumi di birra, ma anche fiumi di kilowatt. L'Oktoberfest è in pieno svolgimento e gli appassionati stanno festeggiano con la consueta allegria che dona la bevanda bionda . Ma quest’anno la manifestazione sta spaccando l’opinione pubblica. Su Twitter, infatti, alcuni utenti sono critici a causa dell'elevato consumo di energia. "Non devi risparmiare energia a Monaco, dopo tutto, sei in Baviera", scrive un utente. Il post, corredato di video, mostra le varie tende e giostre. Dal filmato si vedono la maggior parte delle attrazioni illuminate e i terreni del festival che brillano. In tempi di aumento dei prezzi del gas e dell'elettricità, in molti si stanno già chiedendo se sia opportuno un tale spreco.