Iraq, incendio a un matrimonio: almeno 100 morti. FOTO

Le autorità parlano di un bilancio "preliminare": molti sono ancora in cura per le ustioni riportate o per asfissia. Le fiamme sarebbero partite da alcuni fuochi d'artificio, largamente utilizzati nel Paese durante le cerimonie di nozze. Le scarse misure di sicurezza della struttura dove si teneva il matrimonio (e la scarsa qualità dei materiali con cui era costruita) hanno aggravato la situazione. È successo ad Hamdaniyah, cittadina nella provincia settentrionale di Ninive