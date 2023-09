Vietnam, incendio in un condominio ad Hanoi: almeno 11 morti

Il rogo è scoppiato la scorsa notte, alle 23:50 ora locale, in un condominio di dieci piani situato su un terreno di circa 200 metri quadrati, nel quartiere Thanh Xuan. Erano 150 le persone presenti al momento della tragedia, 70 delle quali tratte in salvo: 54 di queste sono ricoverate in ospedale. Mentre proseguono le ricerche dei soccorritori sono state accertate 11 vittime

Un condominio dove abitano circa 150 persone è stato interessato, la scorsa notte ad Hanoi in Vietnam , da un rogo le cui cause non sono ancora ben precisate. I vigili del fuoco e le squadre di soccorso sono alla ricerca di diverse persone che si trovavano proprio nell’abitazione nel momento in cui è scoppiato l’incendio. Lo ha confermato l'agenzia di stampa vietnamita mentre sono almeno 11 le vittime, come reso noto dagli ospedali della capitale.

I soccorsi e le ricerche dei dispersi

Ad ora sono 70 in tutto le persone tratte in salvo, 54 delle quali ricoverate in ospedale ma, come detto, mancano ancora decine di persone all'appello, perchè morte o ferite. L'incendio era scoppiato alle 23:50 circa, ora locale, in un condominio di dieci piani, situato su un terreno di circa 200 metri quadrati nel quartiere Thanh Xuan, ad Hanoi. Testimoni oculari hanno riferito che il rogo è scoppiato nel parcheggio delle moto al piano terra, costringendo le persone a cercare rifugio all'ultimo piano e sui tetti delle case vicine, mentre altri sono riusciti a calarsi con una corda dalle finestre. E' giunto sul posto anche il vice primo ministro, Tran Luu Quang. Il rogo, alla fine, è stato spento consentendo alle squadre di soccorso di entrare in azione. Diversi uomini, salendo dalla facciata, sono riusciti a salvare persone che si trovavano ai piani superiori, mentre continua senza sosta la ricerca dei dispersi.