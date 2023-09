Incontro Meloni-Macron: sul tavolo migranti e dossier economici Ue

Un’ora e venti di colloquio, senza delegazioni, con il tema dei migranti al centro. È andato così il faccia a faccia tra la premier Giorgia Meloni e il capo dell’Eliseo Emmanuel Macron che si è tenuto a Palazzo Chigi dopo che entrambi avevano partecipato ai funerali di Stato per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Sul tavolo, oltre al complicato dossier migranti, anche le altre "principali tematiche internazionali", ha fatto sapere Palazzo Chigi ( MIGRANTI, LO SPECIALE DI SKY TG24 ). Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha fatto sapere che Meloni riferirà dell'incontro "domani in Consiglio dei Ministri". La premier e Macron hanno raggiunto la sede del governo a piedi, dopo aver lasciato l'aula della Camera dei Deputati per le esequie di Napolitano, attraversando prima piazza Montecitorio e poi piazza Colonna.

La questione migranti

Non molto è trapelato su quanto si sono detti Meloni e Macron, dunque. Negli ultimi giorni il presidente francese si è espresso più volte sulla necessità di aiutare l’Italia nella gestione dei migranti, pur senza "accogliere tutta la miseria del mondo", chiedendo – come Roma – anche a Bruxelles di fare di più per un approccio integrato che coinvolga le istituzioni e gli Stati europei. La presidente del Consiglio si era mostrata soddisfatta ma prudente: "Accolgo con grande interesse la proposta di collaborazione del presidente francese Emmanuel Macron in tema di contrasto all'immigrazione illegale". Resta intanto alta la tensione con la Germania. "Ho appreso con stupore che il tuo governo - in modo non coordinato con il governo italiano - avrebbe deciso di sostenere con fondi rilevanti organizzazioni non governative impegnate nell'accoglienza ai migranti irregolari sul territorio italiano e in salvataggi nel Mare Mediterraneo. Entrambe le possibilità suscitano interrogativi", ha scritto Meloni in una lettera al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Berlino ha fatto sapere che "alla missiva verrà data risposta".