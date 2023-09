Migranti, Tajani oggi a Parigi: ma il clima rimane teso fra i 2 Paesi

Cronaca

Nell’ultima puntata di Numeri, andata in onda su Sky TG24 il 21 settembre, è stata fatta una fotografia della situazione nel nostro Paese dei minori stranieri non accompagnati. La maggior parte sono adolescenti tra i 15 e i 17 anni: un dato importante, perché questi ragazzi in poco tempo diventeranno maggiorenni ed entreranno in un sistema di accoglienza diverso