Usa, a 10 anni guida 320 km con sorella, perché arrabbiato con mamma

Cronaca

Codice Strada, dalla stretta sull'alcol ai monopattini: le misure

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al ddl presentato dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Già ribattezzato 'tolleranza zero' per le stringenti misure contro il consumo di alcolici e stupefacenti per i conducenti dei veicoli, il provvedimento fissa anche l'obbligo di indossare il casco in monopattino e introduce nuovi limiti di guida per i neopatentati

Stretta sull’uso dei cellulari alla guida, regole più severe per chi risulta positivo ad alcol e droghe, nuove regole per i neopatentati, casco obbligatorio per i monopattini. Sono molte le misure previste nei 18 articoli del ddl sul nuovo Codice della Strada, che ha incassato il via libera del Consiglio dei ministri

"Nel codice della strada abbiamo messo l'educazione stradale, la prevenzione, i controlli e poi sanzioni pesanti per chi sbaglia, arrivando alla revoca a vita della patente per i recidivi" mentre ci sarà la "revoca della patente fino a 3 anni per chi guida ubriaco o sotto l'effetto di droghe", ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. "Il messaggio è chiaro: se ti stronchi di canne, ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso e ti metti al volante, lucido sì o lucido no ti ritiro la patente e fino a 3 anni non la rivedi più"