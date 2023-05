Bambino guida grossa auto nel Pisano, indagini su video virale

Le immagini riprese da un adulto mostrano l’auto che circola in città. In sottofondo la voce di un uomo che sembra incitare il piccolo ad accelerare

Accertamenti sono in corso sulla vicenda di un bambino, di età tra i 10 e i 12 anni, filmato alla guida di un'auto di grossa cilindrata, di notte, nelle strade di Ponsacco (Pisa), piccolo centro della Valdera. Il video, già in possesso delle forze dell'ordine, sta facendo il giro dei social e delle chat di Whatsapp di centinaia di persone non solo in provincia di Pisa. La notizia è stata pubblicata stamani dal quotidiano La Nazione.

Il filmato

Il filmato sembrerebbe girato da adulti, ma le immagini di pochi secondi ritraggono solo il minore alla guida di un'auto potente e ben accessoriata che circola per le strade del centro di Ponsacco: in sottofondo voci in lingua straniera e il bambino che sorride alla telecamere di uno smartphone. Secondo una prima analisi delle immagini il video risalirebbe ad alcuni mesi fa, forse a prima di Natale, e le immagini mostrano l'auto guidata dal minore che incrocia i fari di altre auto in transito.