Messico, il "bambolotto diabolico" Cucky finisce in manette per rapina

Mondo

Nella giornata di mercoledì 13 settembre al Congresso messicano è andata in scena una conferenza sugli Ufo (Unidentified Flying Object) di cui si è parlato in tutto il mondo

"Questi esemplari non fanno parte della nostra evoluzione terrestre", ha assicurato Maussan, precisando che "non si tratta di esseri trovati dopo il naufragio di un oggetto volante non identificato ma in un giacimento di diatomee dove hanno subito un processo di fossilizzazione"