Zelensky è arrivato in Canada, oggi incontro con Trudeau

"Sostegno a Kiev per tutto il tempo necessario"



Come annunciato dal premier Justin Trudeau in un comunicato stampa, il suo paese: "Continuerà a stare al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario. I due leader continueranno a lavorare a stretto contatto per rafforzare i legami tra i nostri paesi e contribuire a garantire che il popolo ucraino possa continuare a difendersi dalla brutale guerra di aggressione della Russia". Il Canada dall'inizio della guerra ha speso quasi 9 miliardi di dollari a sostegno dell'Ucraina, 4,95 come sostegno finanziario diretto e oltre 1,8 in aiuti militari. Durante quest'anno poi è stato concesso un prestito di 2,4 miliardi di dollari all'Ucraina per sostenere le esigenze di bilancio. Il Canada è inoltre la nazione che ospita la principale comunità ucraina al mondo, con circa 1.360.000 persone residenti sul territorio.