Sudafrica, 90 bambini mangiano muffin alla cannabis: ricoverati

Circa novanta bambini delle scuole primarie sono stati ricoverati in ospedale dopo aver mangiato muffin che si pensa contenessero della cannabis. E' successo, riporta la Bbc, a Pulamadibogo, a nord-ovest di Pretoria, in Sudafrica. A quanto emerso i bambini hanno acquistato i muffin da venditori ambulanti sulla strada per la scuola. Subito dopo averli mangiati hanno avvertito nausea e mal di stomaco. "Circa 87" sono stati dimessi, ha affermato in una nota il dipartimento dell'Istruzione, "solo tre studentesse rimangono in ospedale e stanno ancora ricevendo le cure mediche necessarie".