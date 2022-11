Afghanistan, Bbc: droga ai bambini per addormentarli

Sonniferi ai figli che non hanno cibo per aiutarli a dormire, reni e bambine vendute per sfamare la famiglia. Queste sono le storie che la Bbc racconta in un report da Herat. Intanto l'Afghanistan, con il secondo inverno sotto i talebani, precipita verso quello che l'Onu definisce una "catastrofe" umanitaria. "I nostri bambini piangono, non dormono. Non abbiamo cibo. Allora andiamo in farmacia e prendiamo delle compresse da dargli", racconta Abdul Wahab, residente in un villaggio di case di fango alle porte di Herat. Assieme a lui ci sono una dozzina di uomini che annuiscono. Uno di loro, Ghulam Hazrat, tira fuori dalla tasca della tunica un blister di alprazolam e racconta di dare le pillole a tutti i suoi sei figli, anche quello di un anno. Alla farmacia locale, spiega l'emittente britannica, puoi comprarne cinque compresse con 10 afghani (10 cent di dollaro), il prezzo di un pezzo di pane.