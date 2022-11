Afghanistan, talebani vietano alle donne ingresso in palestre e parchi

I talebani hanno vietato alle donne afgane di entrare in palestre, parchi pubblici e luna park della capitale Kabul, in un nuovo 'editto' che cancella ancora una volta i diritti della popolazione femminile nel Paese, solo pochi mesi dopo aver ordinato l'accesso separato per genere in questi luoghi. La nuova regola, introdotta questa settimana, spinge ulteriormente le donne fuori da uno spazio pubblico sempre più esiguo . Per le donne è vietato viaggiare senza un accompagnatore maschile e sono costrette a indossare l'hijab o il burqa ogni volta che sono fuori casa. Anche le scuole per le bambine e adolescenti sono chiuse da oltre un anno in gran parte del Paese.

I talebani: "Regole violate in troppe occasioni"

"Negli ultimi 15 mesi, abbiamo fatto del nostro meglio per organizzare e risolvere il problema", ha spiegato Mohammad Akif Sadeq Mohajir, portavoce del ministero per la Prevenzione del vizio e la promozione della virtù. "Ma ancora, in alcuni luoghi - anzi, dobbiamo dire in molti luoghi - le regole sono state violate", ha detto all'Afp. "C'era mescolanza (di uomini e donne), l'hijab non è stato rispettato, ecco perché è stata presa questa decisione per ora".

La disperazione delle donne afgane

La notizia è stata accolta con sgomento dalle donne afgane. "Non ci sono scuole, non c'è lavoro... dovremmo almeno avere un posto dove divertirci", ha detto una madre, che ha chiesto di essere identificata solo come Wahida, mentre guardava i suoi bambini giocare in un parco attraverso la finestra di un ristorante vicino. "Siamo solo annoiate e stufe di stare a casa tutto il giorno, le nostre menti sono stanche". A pochi chilometri di distanza, la ruota panoramica e la maggior parte delle altre giostre del Parco Zazai, che offre una vista spettacolare sulla città, si sono fermate improvvisamente per mancanza di visitatori. Prima del divieto di questa settimana, poteva ospitare centinaia di persone nei giorni in cui le donne portavano i propri figli per le riunioni di famiglia.