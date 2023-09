Spagna, ex infermiera di Treviso uccisa dal compagno che si impicca

Il sogno di una nuova vita è finito nel peggiore dei modi per Nicoleta Buliga, romena di 51 anni, che aveva lavorato per 19 anni all’ospedale San Camillo della cittadina veneta. La donna è stata uccisa con numerose coltellate da Ioan Corbaceri, connazionale di 54 anni, che poi si è tolto la vita nel loro appartamento vicino Valencia

Aveva lavorato per 19 anni all’ospedale di Treviso. A giugno aveva deciso di trasferirsi in Spagna, vicino a Valencia, per stare vicino al nuovo compagno. E lì, è stata ammazzata da quell’uomo che, dopo averla uccisa a coltellate, si è impiccato. Protagonista di questa ennesima brutta pagina di cronaca, raccontata da Il Gazzettino, è una infermiera romena di 51 anni trovata senza vita in un appartamento di Calle La Unión, a Castellónde la Plana, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi.