Disney World Orlando, catturata un'orsa nel parco divertimenti. Video

Quella avvistata lunedì 18 settembre a Disney World in Florida non era grosso pupazzo con cui scattare una foto ricordo, ma un'orsa nera in carne ed ossa, catturata mentre si trovava su un albero. Non si sa ancora come sia riuscita a entrare nel parco divertimenti, dove la sua presenza ha provocato la chiusura parziale del Magic Kingdom. Le operazioni si sono svolte senza creare allarmismi, l'animale è stato prontamente localizzato e trasferito senza alcun incidente.