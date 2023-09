Usa-Iran, scambio di prigionieri e 6 miliardi di dollari scongelati

L'accordo tra Usa e Iran per lo scambio di 10 prigionieri si concretizza. I primi cinque statunitensi, sono atterrati a Doha. L'accordo tra i due Paesi, grazie alla mediazione del Qatar, prevede il rientro in Patria di cinque iraniani detenuti in America e cinque statunitensi in carcere in Iran. Biden ha avuto una conversazione "emozionante" con le famiglie degli americani liberati.

L'accordo

L'accordo che ha portato allo scambio di prigionieri, risultato di diversi anni di negoziati tra i due Paesi, che non intrattengono relazioni diplomatiche dalla Rivoluzione islamica del 1979, ha previsto anche lo scongelamento da parte di Washington di 6 miliardi di dollari di fondi iraniani bloccati a causa delle sanzioni statunitensi. Il denaro, congelato in Corea del Sud, è stato trasferito su sei conti iraniani in Qatar, come confermato da Teheran.