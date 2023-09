Principe William a New York, viaggio in Usa a sostegno cause globali

Prevista una due giorni di incontri nella Grande Mela, a cominciare dal faccia a faccia con Guterres. L'appuntamento arriva in un momento in cui la sua popolarità è in forte aumento, superiore persino a quella del presidente Joe Biden

Prima visita ufficiale negli Stati Uniti del Principe William, che trascorrerà due giorni nella Grande Mela per sostenere cause globali urgenti, come il cambiamento climatico e per parlare di salute mentale con i vigili del fuoco di New York. L'appuntamento arriva in un momento in cui la sua popolarità è in forte aumento negli Usa, addirittura davanti al presidente Joe Biden e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo un recente sondaggio Gallup.